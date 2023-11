Piscina, spauracchio maltempo. Si temono infiltrazioni d’acqua

Quando verrà rifatta la terra di mezzo della piscina ‘Gregori’? Sono in molti, fra atleti e semplici iscritti, a chiedersi quando verranno ultimati i lavori di restyling del polo natatorio di proprietà del comune, che tra l’altro dovrebbe essere rientrato nella graduatoria degli enti finanziabili con fondi regionali per lo sport: si tratta dei 100mila euro che da tempo sarebbero dovuti arrivare a San Benedetto, e che in un primo momento si riteneva fossero stati persi. Il progetto dell’ente rivierasco, invece, sarebbe stato ammesso, anche se in proposito non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da Palazzo Raffaello. E però bisogna fare in fretta: molti utenti temono che, con l’arrivo della stagione invernale e di forti piogge forti, potrebbero verificarsi infiltrazioni fino agli spogliatoi. In tutto, l’opera dovrebbe costare 400mila euro, di cui 300mila stanziati dall’amministrazione comunale.

La terra di mezzo consiste nella parte con la palestra e gli uffici: un’area in parte interdetta che però deve essere riqualificata perché la piscina possa rappresentare un punto di riferimento non solo per i cittadini sambenedettesi e non solo. L’obiettivo del comune, infatti, è anche di rifare la vasca esterna: questa parte dell’impianto infatti è inagibile da oltre 10 anni e le società della piscina chiedono da tempo che venga ripristinata la vasca olimpionica, in modo che atleti professionisti possano allenarvisi in vista delle competizioni. Per rifare la piscina esterna l’amministrazione di Viale De Gasperi ha affidato la stesura di un progetto aderente a tutte le indicazioni riportate nella lettera del Coni. Si ricorderà, infatti, che a gennaio il comitato olimpico bocciava l’impianto e il progetto sambenedettese. Questo nuovo elaborato implicherà spese maggiori per 701.634,32 euro solo per le opere strutturali esistenti. Considerando che il progetto per la vasca esterna, da solo, richiedeva un investimento di 1.502.151,45 euro, il nuovo totale lambisce i 2,4 milioni, che salgono a 3,1 se si considerano le somme per spese tecniche, imprevisti e Iva. Di questi, 700mila dovrebbero arrivare dal Pnrr, visto che si è deciso di ritentare la strada del bando ‘Sport e periferie’. La speranza è che questa sia la volta buona, visti i numerosi tentativi fatti dall’ente rivierasco. La parte restante, infine, dovrà essere coperta da fondi che il comune cercherà di ottenere tramite l’accensione di un mutuo – di 2 milioni – presso l’Istituto di Credito Sportivo.

Giuseppe Di Marco