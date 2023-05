’Pista baby cars’ nella pineta centrale Pubblicato il bando: durata nove anni

La pineta centrale sul lungomare di Cupra Marittima sarà il cuore pulsante per il divertimento dei bambini già da questa estate. Ora l’amministrazione comunale ha aperto un bando per l’occupazione di suolo pubblico a carattere permanente, durata di 9 anni, per l’installazione di una "Pista baby cars". Si tratta di una manifestazione di interesse per l’assegnazione della concessione dopo che la ditta "M.G.M." ha fatto richiesta al Comune di un’area di 118 metri quadri, offrendo un aumento del canone concessionario annuo del 5,18 %, che corrisponde a 3.400 euro per ogni anno. L’avviso è stato approvato dalla Giunta ed ora coloro che fossero interessati ad ottenere l’occupazione permanente di suolo pubblico per la posa in opera di una "Pista baby cars", possono presentare l’offerta migliorativa rispetto a quella della M.G.M. Le domande di partecipazione alla manifestazione di interesse devono pervenire al Comune entro il 16 giugno.