Pista ciclabile chiusa 15 giorni

L’ultimo tratto della pista ciclo pedonale in territorio del comune di Cupra Marittima, in direzione dello chalet Gabry, sarà chiuso per due settimane per lavori in corso, da oggi a sabato 15 febbraio. Da qualche tempo, sui corsi d’acqua di Cupra Marittima sono in corso lavori di somma urgenza da parte del Genio Civile che hanno riguardato il fosso delle Cupe, terminati proprio sabato, e il fosso Sant’Andrea dove invece manca l’ultima fase. Dopo la pulizia della vegetazione e il ripristino delle briglie nella parte a monte, infatti, il lavoro prosegue con l’abbassamento del nastro della pista ciclo pedonale nel tratto in direzione del pontino del fosso Sant’Andrea al fine di consentire il corretto deflusso dell’acqua. Ciò comporterà la chiusura della pista ciclopedonale a sud dell’area dove si trova la palestrina all’aperto, per la durata dei lavori stimata in circa 15 giorni, tempo permettendo.