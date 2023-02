"Pista ciclabile da allungare, patto con la Regione"

La manutenzione, ma soprattutto la creazione di nuove piste ciclabili per aumentare la mobilità dolce, diminuendo così le emissioni inquinanti con benefici per la qualità della vita e la salute, restano al centro dell’attenzione dei comuni e della Regione. Si tratta di una soluzione che aiuta a decongestionare il traffico urbano e, attraverso isole pedonali e piste ciclabili, può valorizzare le città, in particolare quelle turistiche. Nei giorni scorsi il sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni si è recato in Regione per sviluppare diversi temi tra cui quello infrastrutturale della viabilità ed anche delle piste ciclopedonali. "Ringrazio gli Assessori regionali per la disponibilità con cui abbiamo affrontato le varie questioni – afferma Piersimoni – Uno dei temi discussi è stato quello del prolungamento della pista ciclabile verso nord; progetto a capo della Regione che ha ottenuto importanti fondi dal Ministero, e sul quale gli uffici regionali stanno lavorando ed effettueranno ulteriori rilievi sul nostro territorio a breve. Ho ribadito la disponibilità dell’Amministrazione comunale alla massima collaborazione per fare la nostra parte per portare avanti un progetto così strategico".