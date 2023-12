Pista ciclabile in via Marsala: scontro fra comitato e comune

Sembra difficile da sanare, la spaccatura creatasi tra il comitato di quartiere San Filippo Neri e l’amministrazione comunale: il direttivo dell’associazione, nell’assemblea pubblica di tre giorni fa, ha proposto all’ente un progetto per il miglioramento della viabilità locale, la realizzazione di una pista ciclabile e la diversa sistemazione dei parcheggi. La discussione si è presto trasformata in scontro aperto, perché il vertice comunale non intende prendere decisioni di questo tipo prima di aver consultato i dati del Pums: il Piano urbano per la mobilità sostenibile, commissionato dall’ente per avere statistiche certe sui flussi di traffico e la domanda di servizi, posteggi, strade e piste.

Una risposta che non è affatto piaciuta al comitato, che ha fatto notare che il Pums non vedrà la luce prima del 2025 e nel frattempo i problemi del quartiere continueranno ad aumentare. Ma in cosa consiste il progetto del comitato? Ad esporre la proposta è stato il presidente Roberto Vesperini, che ha avanzato l’idea di realizzare in via Marsala una pista ciclabile a doppio senso fino all’incrocio con via Manzoni. Su via Marsala quindi tornerebbero anche i parcheggi a nastro. Questa riprenderebbe il proprio corso verso sud dopo l’incrocio con via Manzoni fino all’intersezione con via Carducci. Quindi girerebbe ad est verso il pontino lungo e tornerebbe verso nord lungo via Calatafimi. L’amministrazione però ha subito messo dei paletti: prima del Pums non si approva nessun intervento: "Il nostro progetto è sicuramente fattibile - ha commentato Vesperini - ma purtroppo non si guarda alle reali esigenze del quartiere e i dati sulle infrazioni che si verificano quotidianamente.

Ci è stato detto che c’è uno studio dietro, che deve essere consegnato entro ottobre 2024 per poi essere discusso. Se tutto va bene qualche spiraglio di fattibilità si vedrà alla fine del 2025. Come sempre si è persa un’altra occasione per il bene del quartiere e della città". "Sin dall’inizio del percorso per la redazione del Pums abbiamo coinvolto tutti i comitati di quartiere – ha risposto l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli - quindi chiunque può proporre progettualità, anche quello di San Filippo Neri. Stiamo portando avanti un iter fondato su dati scientifici, che ci porterà ad ottenere un Biciplan e un piano della mobilità. Realizzare ora un intervento spot sarebbe operazione fine a sé stessa, perché l’iniziativa non verrebbe integrata ad un progetto più generale della città. Bisogna attendere le risultanze del Pums, poi pianificheremo interventi su tutta la città".

Giuseppe Di Marco