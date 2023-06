Pista ciclabile intercomunale Valtesino Via libera alla realizzazione del primo stralcio

Questa volta forse ci siamo. Il progetto definitivo-esecutivo di realizzazione del primo stralcio della pista ciclabile intercomunale Valtesino, è stato validato. I lavori prevedono una spesa di 137.575,23 euro. Il progetto è stato predisposto dal Consorzio di Bonifica delle Marche grazie a un finanziamento regionale di 300mila euro necessari per la progettazione dell’intero tracciato, da Grottammare fino a Rotella e per la costruzione del primo tratto che va dal lungomare di Grottammare alla zona Parco Calise, per poi ricollegarsi alla pista in zona Tesino Village. I lavori hanno subito notevoli ritardi poiché nel progetto iniziale non era stato tenuto conto dell’accessibilità alle aree e agli immobili interessati dai lavori. Ora il progetto è stato modificato e approvato dagli organi competenti. A questo punto gli Uffici Tecnici del Comune di Grottammare, che è capofila del progetto, potranno procedere all’appalto dei lavori.