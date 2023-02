Pista ciclabile sul Tesino, ci siamo "Compiuto il primo passo concreto"

Finalmente si parte con la realizzazione della pista ciclabile sul Tesino. Il progetto, redatto dal geometra Marco Del Prete, responsabile del Consorzio di Bonifica, è stato aggiornato, dopo la richiesta del Genio Civile di aprire dei varchi sui parapetti per consentire l’accesso all’alveo ai mezzi per la manutenzione. Ora l’amministrazione comunale, con i propri Uffici, sta lavorando alla ricerca di una ditta disponibile ad eseguire i lavori. E’ un percorso iniziato nel 2018 con 300mila euro della Regione Marche, di cui 200mila per la progettazione della pista lungo l’intera asta fluviale e 100mila per la realizzazione del primo tratto, dalla pista del lungomare al Parco Calise, come ha ricordato il consigliere Bruno Talamonti, che segue il progetto. "Il primo tratto della pista ciclabile sul Tesino sarebbe stata una di quelle opere che avrei voluto iniziasse entro la fine del mio mandato ha affermato il sindaco Piergallini – Continuerò a lavorare fino alla scadenza del mandato per avviare la procedura di gara insieme agli Uffici e fare in modo che il cantiere dell’opera possa partire il prima possibile. Nel nostro programma elettorale la pista sul Tesino era una delle opere di visione che sfiorava quasi il sogno. Invece il primo passo concreto è stato compiuto. Ora la sfida che spetterà a tutte le Amministrazioni sull’asse del Tesino, sarà quella di aggiungere anno dopo anno, ulteriori tratti di quest’opera necessaria per unire idealmente e turisticamente la sorgente del fiume alla sua foce". Piergallini è anche il presidente del Contratto di Fiume: "Ringrazio tutti gli amministratori che siedono nel Contratto di Fiume perché hanno accettato la sfida di condividere strategie e strumenti per migliorare le condizioni del Tesino. In questa sfida è stato e sarà determinante il ruolo della Regione Marche che sui fiumi ha piena competenza".

Marcello Iezzi