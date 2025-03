Pista ciclopedonale ancora chiusa. Il Comune chiede aiuto al Bim

Forse si è trovata una soluzione per riaprire la pista ciclo pedonale sull’argine del fiume Tronto, chiusa da 5 mesi nel territorio di Monteprandone, dove c’è un ponticello che cade a pezzi e che rappresentava un serio pericolo per i passanti. Se la Regione, Genio Civile, se n’è lavata le mani, ignorando ogni sollecitazione, e i tecnici della Provincia ricordano che il Genio Civile è passato sotto la Regione, allora il Comune spera di risolvere la questione in altro modo. Certo che il sindaco Sergio Loggi è anche il presidente della Provincia, ma quando gli organi competenti affermano che tecnicamente non possono intervenire perché non di loro competenza, anche il presidente deve alzare le mani. Insomma un bel pasticcio, ma la pista ciclabile deve essere riaperta in vista della bella stagione. Ne va di mezzo l’immagine turistica del territorio, ma questo poco importa per qualcuno. Ecco allora che il sindaco Loggi ieri ha inviato una richiesta di contributo al presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani per eseguire i lavori di ripristino del ponticello sulla ciclovia del Tronto. "Già in passato opere ed eventi sono stati resi possibili solo grazie alla fondamentale collaborazione di mecenati pubblici e privati e tra essi, in particolare il Bim Tronto – afferma Sergio Loggi – sempre pronto a sostenere progetti del comune di Monteprandone. Considerata, inoltre, la notevole sensibilità del Bim Tronto per la mobilità sostenibile, si richiede la possibilità della concessione di un contributo economico a sostegno delle spese necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza del ponte". Una decisione che il sindaco ha deciso di adottare dopo che la Regione, Genio Civile, non ha accolto le sollecitazioni del Comune, quelle della Fiab di San Benedetto e Ascoli e quelle dei consiglieri regionali del Pd, che hanno presentato un’interrogazione.

Marcello Iezzi