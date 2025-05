Pista ciclopedonale di Colli. I lavori per il secondo stralcio

A Colli sono iniziati i lavori del secondo stralcio della pista ciclabile, che prevedono la realizzazione dell’area di sosta, l’area picnic, il parco bau e illuminazione completa di tutta la pista con luci a led nel territorio collese. Verrà realizzata un posto di sosta, un’area per picnic per famiglie, ma anche un’area Bau per gli amici a quattro zampe, accessibile a tutti. La novità rilevante è che sulla pista verrà realizzata una illuminazione a led, che permetterà di passeggiare anche di sera dai tantissimi che la frequentano. Il percorso infatti offre una magnifica vista sulla Vallata del Tronto, s’immerge in una fitta vegetazione, costeggiata da secolari querce, ma anche da vigneti e uliveti e da un ambiente fluviale, che corre parallelamente al fiume Tronto. Il progetto per la realizzazione della ciclopedonale che corre verso il mare ha visto la sinergia di tutti i Comuni, che stanno spingendo l’acceleratore per collegare l’entroterra fino al mare, unendo idealmente Ascoli a San Benedetto. Purtroppo le ultime piogge hanno eroso un’importante fetta della pista ciclopedonale, nel territorio di Spinetoli, nonostante le sollecitazioni di un immediato intervento, di fatto ancora non si hanno notizie. Il fiume ha spazzato via circa 200 metri di pista: il progetto della pista ciclopedonale, che rappresenta un simbolo dell’unione tra i territori, rischia di infrangersi con la lentezza della burocrazia e con i costi della messa in sicurezza.

Maria Grazia Lappa