Pista ciclopedonale nel degrado. Sentiero tra buche ed erbacce

Erbacce molto alte e che ostruiscono praticamente l’intero passaggio. E’ quanto accade lungo la pista ciclopedonale, nel comune di Spinetoli, dove le piante infestanti, cresciute fuori controllo nei percorsi dedicati alla mobilità sostenibile sono diventate un problema. L’allarme lo lanciano i cittadini. Lasciata la nuova pista ciclopedonale del comune di Colli del Tronto, si intraprende un tracciato pieno di insidie. Si capisce non solo dal fatto che non c’è più l’asfalto colorato di verde, ma il sentiero, che ricade nel comune di Spinetoli, e che corre parallelo al fiume Tronto, giace in condizioni precarie, con buche pericolose sui ponti di legno, che tra l’altro sono completamente sprovvisti di balaustre, divelte dall’usura. Segni ormai estesi di incuria, la cosa più evidente sono gli arbusti di canne, che hanno preso il sopravvento e orami proliferano dappertutto e rendono pericoloso e in alcuni punti impraticabile il tragitto, compromettendone l’obiettivo di sicurezza e fluidità per ciclisti e pedoni. La pista ciclopedonale nel comune di Spinetoli, come si può vedere dalle foto, sembra completamente abbandonata al suo destino, ci riferiamo al tratto che da Colli del Tronto si spinge fino al nuovo tracciato risistemato da poco, dopo i danni dall’erosione del fiume Tronto durante le piogge della primavera scorsa. Eppure lungo la pista abbiamo incontrato molte persone, che approfittando del bel tempo di questi giorni, hanno scelto il percorso fluviale per camminare e correre in bicicletta. Durante la nostra comminata abbiamo incontrato molti bambini. Guardandosi intorno è abbastanza evidente che uno sfalcio d’erba qui non viene effettuato da mesi, tutto intorno la vegetazione cresce incontrollata né sembra che vengano fatti controlli delle staccionate, che costeggiano le passarelle di legno e che ormai giacciono ai margini fiaccate dal tempo.

Maria Grazia Lappa