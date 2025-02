Pista di elisoccorso all’Agraria, nodo viabilità

La pista di elisoccorso verrà trasferita da via Sgattoni in zona Agraria per consentire la realizzazione delle strutture sanitarie. Il punto è che per questo trasloco è necessario predisporre una viabilità adeguata, soprattutto relativamente al sottopasso di via Valle Piana. È per parlare di questo che, giovedì pomeriggio, l’amministrazione ha incontrato gli imprenditori del quartier in sala consiliare. Al rendez vous hanno preso parte il sindaco Antonio Spazzafumo, il consigliere comunale Domenico Novelli, che ha seguito personalmente l’iter per il trasferimento dell’area di sosta da Ragnola, dove sorgerà l’ospedale di comunità, all’Agraria, il dirigente all’urbanistica Giorgio Giantomassi e la direttrice del servizio patrimonio, Annalisa Sinatra. Gli imprenditori hanno proposto di rivedere la rete stradale dell’area cogliendo l’occasione rappresentata dalla creazione dell’infrastruttura dedicata all’atterraggio dell’eliambulanza. Loris Testa, manager dell’impresa Soltec srl e rappresentante del gruppo di imprenditori, ha illustrato una serie di criticità che caratterizzano l’area e che potrebbero rappresentare un rischio per l’efficienza dei trasporti d’urgenza verso l’area di atterraggio. Ha citato in particolare un sottopassaggio lungo via Valle Piana che, riducendo notevolmente lo spazio carrabile della strada, determina talvolta l’incastrarsi di mezzi pesanti che rende di fatto temporaneamente inservibile il percorso. Il dibattito quindi si è focalizzato su possibili varianti che coinvolgerebbero via Valtellina, per la cui realizzazione sarebbe necessario estendere la rete stradale della zona. A tale proposito, è stata rappresentata la possibilità di accedere a eventuali fondi regionali di prossima uscita. Il problema è che questo progetto, seppur fattibile in linea teorica, richiederebbe tempistiche non proprio immediate essendo necessaria una variante al Piano regolatore, senza considerare i costi che dovrebbero comprendere non solo la realizzazione del nuovo tracciato ma anche la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ed eventuali espropri di terreni su cui dovrebbe passare il nuovo percorso. "Quello di oggi è un primo passo che accogliamo con favore – hanno detto al termine gli amministratori comunali – il progetto esposto ha una sua credibilità e sarà compito adesso degli uffici valutarne la fattibilità, le tempistiche e i costi. Prendiamo atto comunque del fatto che una così folta delegazione di imprenditori che operano in quella zona sia venuta in comune a rappresentare in modo così costruttivo la sua proposta".

Giuseppe Di Marco