La pista di ghiaccio diventa inclusiva e gratuita: “Adesso altre iniziative”

Ascoli, 29 dicembre 2024 – La pista di ghiaccio di Ascoli diventa inclusiva e gratuita, per le persone con disabilità. Ieri, a partire dalle ore 15.30, nella pista di pattinaggio di Piazza Arringo si è svolta la prima di una serie di iniziative dedicate ai portatori di disabilità, organizzate dall’associazione ‘Sportis Life’ in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Alla prima delle iniziative, hanno partecipato Massimiliano Brugni (vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali) e Massimo Di Francesco (presidente di ‘Sportis Life’ e titolare della pista di pattinaggio).

La pista di ghiaccio in piazza Arringo accessibile ai disabili

Grazie all’installazione di pedane d’acciaio speciali, progettate per essere utilizzate con le carrozzine, le persone con disabilità hanno potuto pattinare sul ghiaccio gratuitamente e in totale sicurezza. Queste strutture innovative consentono a tutti di poter partecipare alle attività che si svolgono nella pista di pattinaggio, abbattendo così le barriere fisiche e psicologiche. “Siamo contenti – ha spiegato il vicesindaco Massimiliano Brugni – che ci sia questa possibilità, rivolta ai portatori di disabilità. Come Amministrazione, siamo attenti affinché la città di Ascoli sia aperta e inclusiva, in favore delle persone con disabilità. Queste iniziative sono segni importanti per la nostra comunità”. Il vicesindaco Brugni ha, poi, tracciato un primo bilancio della pista: “Siamo contenti, poiché la pista di ghiaccio sta registrando grandi numeri di fruizione. Vengono molte persone, anche da fuori città, per poter pattinare in una pista che è ampia circa 450 mq. Si tratta di una delle piste di ghiaccio più belle del territorio marchigiano”.

Massimo Di Francesco, presidente di ‘Sportis Life’, ha spiegato lo scopo della serie di iniziative: “Si tratta di iniziative molto belle, rivolte a persone con difficoltà motorie, che possono provare l’ebbrezza di scivolare sul ghiaccio. Sport e divertimento possono essere strumenti di inclusione. Stiamo valutando lo svolgimento di altre iniziative in favore dei disabili, nella pista di pattinaggio”. Secondo Di Francesco, la presenza di questi eventi rappresenta un passo significativo, verso una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Nella pista di pattinaggio di Ascoli ogni persona, indipendentemente dalle proprie capacità, può vivere momenti di gioia e divertimento.