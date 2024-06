Piste ciclabili, ora c’è la bandiera gialla della Federazione La città di Grottammare ha ottenuto la bandiera gialla della Fiab come Comune Ciclabile, confermando le tre 'smile bikes'. Grazie alla collaborazione con la federazione italiana ambiente e biciclette, la città ha migliorato le infrastrutture per favorire la mobilità sostenibile in bicicletta.