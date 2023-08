Piste ciclabili sì, ma tutte divise "Come nel ’90"

Che San Benedetto sia una città turistica è fuor di dubbio. Quello che è da capire, in riviera, è se come meta turistica metta a disposizione dei visitatori esterni servizi adeguati. Strade e piazze, a seguito di forti temporali, diventano spesso impraticabili e i sottopassi addirittura pericolosi. Ma anche in condizioni meteo normali, molti problemi saltano subito all’occhio. Uno di questi è lo stato delle piste ciclabili esistenti e soprattutto il fatto che queste non siano neanche lontanamente sufficienti per accogliere il massiccio afflusso della bella stagione. A protestare per questa evidente carenza è, ancora una volta, Paolo Canducci: "Il tema è particolarmente sentito in città – afferma il capogruppo di Europa Verde – meta turistica per decine, centinaia di migliaia di visitatori. In tal senso, infatti, abbiamo depositato delle interpellanze ed interrogazioni, proprio per conoscere lo stato dell’arte sulla programmazione di nuovi tracciati ciclabili. Ma quello che dobbiamo notare è che in due anni questa amministrazione non ha ideato né realizzato un solo centimetro di nuova pista. Perdipiù non è stata capace di intercettare fondi Pnrr per la mobilità sostenibile: piuttosto, sono stati investiti 100mila euro nella redazione del Pums quando si sarebbe potuto stendere un biciplan, strumento di gran lunga più agile e concreto". Quel che emerge, soprattutto, è la mancanza di coordinazione fra i differenti tratti. "Quel che serve alla riviera – continua il consigliere – è un sistema di piste unite fra loro, i cui segmenti raggiungano i principali punti di interesse della città, ovvero le stazioni ferroviarie, la sede comunale, le scuole, l’ospedale, lo stadio, le poste e il centro. Avere una pista solo sul lungomare è un’idea vecchia, buona forse negli anni ’90, in cui venne realizzata: oggi dobbiamo pensare in termini di mobilità alternativa, come le città più moderne. A me invece sembra che stiamo andando nella direzione opposta. Oltretutto occorre rimettere in sesto i tratti esistenti, come quello di viale dello Sport, che versa in condizioni pietose". Eppure, nota Canducci, di risorse ce ne sarebbero, ed anche in abbondanza. Ma finora l’amministrazione si sarebbe concentrata su altre opere, che probabilmente avrebbero dovuto occupare posizioni più basse nella lista degli interventi da fare. "Avevamo 3,7 milioni di euro nell’avanzo di bilancio – conclude il consigliere di minoranza – e altri 2 sono arrivati poche settimane fa, ma si è deciso di finanziare il rifacimento di piazza Montebello: un’opera importante ed attesissima, ma non prioritaria rispetto ad altre. In comune giace un vecchio progetto di sottopasso ciclopedonale per via Mare, perché non lo si prende in considerazione? Quell’infrastruttura va messa in sicurezza, non la si può lasciare così".

Giuseppe Di Marco