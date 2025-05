Pitbull in fuga per chilometri, poi morde una donna e azzanna il suo cagnolino

Ascoli, 5 maggio 2025 – Grave episodio quello accaduto all’interno della stazione di Porto d’Ascoli nel pomeriggio inoltrato di oggi dove un cane Pitbull, fuggito da Martinsicuro, h a azzannato un cane di piccola taglia, riducendolo in fin di vita e ferito la padrona a una mano e a una gamba. Una pattuglia della polizia locale di San Benedetto unitamente al servizio veterinario dell’Ast si sono occupati del caso e messo la situazione in sicurezza. Procediamo per ordine.

La fuga del Pitbull e l’aggressione

Oggi pomeriggio il Pitbull, approfittando del cancello trovato momentaneamente aperto, è fuggito e dopo aver percorso tutto il tratto ferroviario tra Martinsicuro e Porto d’Ascoli, è arrivato alla stazione, dove ha incontrato il cagnolino con la padrona in attesa del treno. E’ stato un attimo. Improvvisamente il Pitbull si è avventato sul cane di piccola taglia e l’ha azzannato ferendolo in modo devastante. Nel tentativo di salvare il suo amico fedele anche la proprietaria è stata morsa a una mano e a una gamba. Le ferite sono state poi medicate dai sanitari del pronto soccorso di San Benedetto. Le condizioni del cane sono apparse subito molto gravi ed è stato trasportato prima all’ambulatorio di un veterinario di Porto d’Ascoli e poi, considerata la gravità del caso, alla Clinica Veterinaria in via Ischia a Grottammare per tentare di salvarlo.

La cattura

Il Pitbull è rimasto in zona ed è stato catturato e messo in sicurezza dall’accalappiacani fatto intervenire dal servizio veterinario dell’Ast che, dopo aver letto il microchip, l’ha trattenuto fino all’arrivo del proprietario giunto da Martinsicuro. Proprietario che è stato rintracciato tramite la collaborazione della polizia locale di Martinsicuro. Dunque, è bastata una svista per generare un problema molto serio che poteva assumere contorni gravi, come ne sono successi anche in altre parti della Penisola.

Purtroppo non è la prima volta che il Pitbull riesce a scappare di casa. In passato era stato già catturato dal servizio veterinario, sempre a Porto d’Ascoli. L’animale, in quella circostanza, era stato catturato lungo le strade del centro abitato, ma senza creare problemi ai passanti. Fu fermato, identificato tramite il microchip e poi riconsegnato al proprietario. Questa volta, purtroppo, le cose sono andate diversamente: c’è una donna che doveva salire sul treno, che invece è finita all’ospedale azzannata e un cagnolino con il corpo lacerato dai morsi che i veterinari cercano di strappare alla morte.