Pittori di mare e brodetto col Circolo Sambenedettesi

E’ centrato sulla cultura e la civiltà costiera il nuovo ciclo de "I Venerdì del Circolo dei Sambenedettesi": il primo incontro è andato in scena ieri pomeriggio, al Museo del Mare, dove il professor Giancarlo Brandimarti, storico e studioso del dialetto sambenedettese, ha relazionato il "Vernacolo e immaginario popolare nell’opera di Francesco Palestini".

"E’ la figura più importante per quanto riguarda l’aspetto linguistico del nostro territorio. Mi sono soffermato sul materiale postumo, che ci è stato consegnato dal fratello Giuseppe, sulla base del quale il Circolo realizzò una pubblicazione sulla protostoria di San Benedetto". Un omaggio ala figura di Palestini, antropologo, linguista, cultore delle tradizioni, critico letterario e a sua volta poeta di grande rilievo. Il prossimo appuntamento è in programma per venerdì 24 marzo, alle ore 17, sempre al Museo del Mare, con "Carta, penna e calamaio. Il cammino dell’istruzione nel Piceno dall’età antica ai giorni nostri", presentazione del libro di Gabriella Piccioni edito a cura del Bim Tronto.

In questo volume l’autrice offre uno sguardo d’insieme sul mondo della scuola di un tempo, fatto, come dal titolo, di carta, penna e calamaio, e di tanto altro, attraverso piccole storie dimenticate aneddoti, maestri, allievi, professori, genitori, provveditori e presidi di altre epoche. "Questi incontri – spiega il presidente Gino Troli – sono un’apertura del Circolo alla città: ringraziamo il Museo del Mare, il comune e l’assessore Lina Lazzari, che ci consentono di utilizzare un luogo della memoria della città". Ulteriore evento sarà il 14 aprile: sarà il giornalista Patrizio Patrizi a condurre l’incontro, il cui tema sarà "Lu Vredette, un viaggio tra storia, scienza e gastronomia", alle ore 17, all’hotel Calabresi. Relatori Olga Annibale, Maria Lucia Gaetani, Stefano Greco, Giuseppe Merlini, Benedetta Trevisani e Gino Troli, per una giornata di studio sul piatto "Brodetto alla sambenedettese", per approfondire tutti gli aspetti storici, scientifici e gastronomici. Il 28 aprile ancora un incontro al Museo del Mare, con "Pittori di mare. Conoscere e valorizzare un grande patrimonio artistico del Piceno": relatori Stefano Papetti, direttore della pinacoteca di Ascoli Piceno. Il 20 maggio, nei locali dell’Associazione Pescatori Sambenedettesi, sarà la volta di "Capitani Coraggiosi, per una storia orale della pesca sambenedettese del Novecento", con i racconti dei comandanti che hanno fatto la storia della marineria sambenedettese. Il 27 maggio sarà la volta di "I musei del mare e dell’Adriatico e del Mediterraneo", un incontro dibattito in programma al Museo del Mare, alle 17, con Francesco De Melis, antropologo dell’Università La Sapienza di Roma, con il presidente dell’Associazione Musei Marittimi Davide Gnola, Gino Troli, la coordinatrice del Museo del Mare, Francesca Vitelli e il responsabile dell’Archivio storico di San Benedetto, Giuseppe Merlini.

Stefania Mezzina