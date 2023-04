’Pittura d’insieme’ nella Sala Cola

Verrà inaugurata oggi alle ore 18 nella Sala Cola dell’Amatrice la mostra dal titolo ‘Disformismo Controllato – Pittura d’Insieme’ curata da tre artisti ascolani: Stefano Tamburrini, Pio Serafini ed Emiliano Albani. Si tratta di una interessante occasione per ammirare le composizioni del trio e, proprio nel giorno dell’inaugurazione, assistere ad una performance pittorica corale, cui seguirà la presentazione delle opere in mostra. "Tramite sessioni d’azione pittorica a più mani – hanno spiegato i tre pittori – vogliamo trasportare la pratica dell’improvvisazione d’insieme nelle arti visive, spostando il fuoco sull’atto esecutivo in sé e lasciando che colori, macchie, campiture ed armonie cromatiche si formino estemporaneamente come i suoni di strumenti musicali". Gli orari per visitare la mostra, tranne il lunedì, sono i seguenti: 10.30-13 e 16-19.30. L’ingresso è gratuito.