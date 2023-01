Più aperture del campo per gli allenamenti: il Consiglio degli anziani lavora per i cavalieri

Concedere ai cavalieri delle occasioni in più per provare la pista del campo Squarcia e per allenarsi. È questo l’obiettivo che intende raggiungere il consiglio degli anziani della Quintana, in sintonia con i sestieri, e per il quale si sta lavorando in questi ultimi giorni. L’intento è quello di aprire le porte dell’impianto già agli inizi di febbraio, offrendo ai cavalieri una prima opportunità di sostenere delle prove, seppur a porte chiuse. Probabilmente, la seduta di test si svolgerà il 4 e il 5 febbraio. Lo scorso anno, allo Squarcia, le prime prove libere furono a marzo. Quest’anno, però, si vuole appunto anticipare di un mese andando incontro all’esigenza più volte palesata dagli stessi sestieri di avere più tempo per prepararsi. C’è grande attesa, dunque, per capire come i cavalieri si ripresenteranno ai nastri di partenza. La curiosità è tutto rivolta all’unico volto nuovo, ovvero il giovane Lorenzo Savini, 21enne pescarese scelto dal sestiere di Porta Maggiore dopo la deludente esperienza di Mattia Zannori per provare a vincere quel Palio che manca, ai neroverdi, ormai da 41 anni. Il campionissimo Luca Innocenzi, come sempre, ha rinnovato il parco cavalli da mettere a disposizione di Porta Solestà e alcune novità verranno provate anche da Massimo Gubbini, cavaliere di Porta Tufilla. Sant’Emidio spera nella maggior esperienza accumulata da Pierluigi Chicchini nella giostra di Ascoli, mentre Lorenzo Melosso ha sempre le carte in regola per diventare il ‘numero uno’. Si sogna anche alla Piazzarola, infine, dove il cavaliere Nicholas Lionetti avrà delle nuove cavalcature per provare a rilanciarsi dopo un 2022 decisamente da dimenticare.

m. p.