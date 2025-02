"Più attenzione al comparto vitivinicolo del Piceno". E’ questo l’appello lanciato dal Pd piceno, a seguito di un biennio decisamente complicato per gli operatori del settore. Dopo un 2023 segnato dalla peronospora e da ingenti perdite economiche, infatti, anche il 2024 si sta rivelando un anno altrettanto critico.

"I produttori segnalano un calo dell’export superiore al 10% ed una riduzione dei consumi interni di oltre il 20%, mentre le recenti modifiche al codice della strada, che hanno ulteriormente frenato la vendita di vino, stanno mettendo a dura prova le aziende locali – spiega Alessandro Ricci (foto), componente della segreteria provinciale del Pd del Piceno guidata da Francesco Ameli –. La situazione è particolarmente preoccupante per le aziende di piccole e medie dimensioni, che già faticano a mantenere la propria competitività sul mercato. Se le realtà più strutturate possono assorbire parte del colpo, molti produttori del nostro territorio si trovano a dover affrontare problemi di liquidità sempre più gravi.

Già nel 2023, a seguito della ‘malattia della peronospora’, numerose aziende sono state costrette a ricorrere al credito bancario per coprire i costi di produzione e ristrutturazione. Ora, con il continuo peggioramento del mercato, il rischio di insolvenza cresce, con conseguenze devastanti per l’intero settore vitivinicolo piceno. Come Partito Democratico del Piceno riteniamo che gli interventi finora messi in campo siano del tutto insufficienti. Il risarcimento concesso copre appena il 4,17% dei danni subiti, una cifra irrisoria rispetto alle perdite reali subite dai produttori. Servono misure concrete".

Matteo Porfiri