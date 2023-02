Più corse degli autobus in occasione dell’edizione 2023 del Carnevale. Nelle giornate di domenica 19 e martedì 21 febbraio, saranno infatti rafforzate e implementate le linee dei servizi di trasporto della Start per raggiungere il centro storico dove si svolgerà la tradizionale festa carnascialesca. Il servizio di trasporto della Start sarà garantito ogni 20 minuti. Nel dettaglio, nella giornata di domenica 19 febbraio le corse inizieranno alle 14:30 (fermata Monticelli) e termineranno alle 21.10, con l’ultima partenza da Viale de Gasperi. Nella giornata di martedì 21 febbraio, le corse inizieranno alle ore 16.30 (fermata Monticelli) e termineranno alle ore 21:50, con l’ultima partenza da Viale de Gasperi. A partire dalle 15 e fino alle 21 di domenica 19 febbraio, sarà poi chiuso al transito dei veicoli Corso Vittorio Emanuele, con accesso garantito solo alle linee di trasporto pubblico Start, ai residenti e ai veicoli muniti di autorizzazione per l’accesso in Ztl e Apu. Contestualmente, verrà disattivato il Varco Carmine. Le vetture provenienti dal ponte di Porta Maggiore potranno dunque svoltare a destra in via Porta Tufilla (strada Mulini) o proseguire in Corso Mazzini, accedendo dal Varco Carmine. Le provenienze da Lungo Castellano potranno invece transitare in Viale Alcide de Gasperi e proseguire poi verso il ponte di Porta Maggiore o in via Porta Tufilla.