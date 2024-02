"Più digitale per gestire la logistica"

Il Centro Agroalimentare Piceno ha partecipato, con l’amministratore delegato Francesca Perotti ed il vicepresidente Roberto Giacomini, a Fruit Logistica, la fiera di Berlino leader per il settore dei prodotti ortofrutticoli. "Fruit Logistica – ha detto Perotti – ci ha mostrato le prospettive della rivoluzione digitale in agricoltura, con un’attenzione particolare all’agricoltura intelligente e alle startup tecnologiche. Eravamo presenti a Berlino perché la logistica è un argomento di grande attualità per il Centro Agroalimentare Piceno. Come noto, i finanziamenti Pnrr ottenuti saranno da noi utilizzati non solo per il percorso di transizione energetica e per la realizzazione di un parco fotovoltaico, ma anche per quegli interventi di digitalizzazione che ci permetteranno di effettuare i controlli logistici delle merci in ingresso ed in uscita e stilare dati sui quantitativi di merci in transito".