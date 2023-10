"Più eventi per ravvivare le piazze". Ecco le animazioni a Grottammare

Ci sono zone in cui il commercio, a Grottammare, soffre maggiormente per via dei centri commerciali e della vicinanza della città di San Benedetto. Ecco, allora, che l’amministrazione comunale ha pensato di mettere in atto delle iniziative per ravvivare le piazze e cercare di portare gente, favorita anche da iniziative dei commercianti stessi. Il programma, che prevede tre animazioni a piazza Carducci con "La piazzetta in festa" e tre in piazza Fazzini con "Le Grotte d’autunno", è stata presentata ieri dal sindaco Alessandro Rocchi e dalle due consigliere delegate: Cristina Baldoni al commercio e Rossella Moscardelli alla cultura. "Si tratta di un’idea della consigliera Baldoni subito condivisa con la consigliera Moscardelli – ha affermato il sindaco Rocchi – Noi l’abbiamo sposata ed ora diverrà realtà. Vogliamo creare un po’ di movimento ed i commercianti, hanno aderito all’iniziativa con promozioni varie".

La delegata al commercio crede molto in questa iniziativa e già pensa di poterla estendere anche ai mesi successivi oltre ai tre fine settimana già programmati. "Si tratta di eventi mercatali, mostre di pittura ed eventi attrattivi – afferma la Baldoni – A Grottammare abbiamo delle bellezze che dobbiamo mettere a frutto. Di voglia di fare ne abbiamo tanta e cercheremo di riportare fiducia nei cittadini e nei commercianti".

Un pensiero condiviso dalla Moscardelli: "Abbiamo pensato di impiegare anche la cultura come risorsa. Il 14 ottobre alle 17, tra le altre cose, in piazza Carducci, ci sarà anche il concerto del violinista Valentino Alessandrini". Per i bambini i gonfiabili, poi la mostra mercato ed i truk food. Il 4 novembre la prima anche in piazza Fazzini dalle 17,30 esibizione del gruppo folk popolare "li ceca face", durante il giorno mostra mercato, mostra di pittura. Le manifestazioni iniziano alle 10 e terminano alle 22.

Marcello Iezzi