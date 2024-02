Più forza al settore manutenzioni

Grazie e tre nuove assunzioni nel settore manutenzioni (due giardinieri potatori e un operaio generico), il comune di Grottammare cerca di fronteggiare il problema della manutenzione del verde che, tra lungomare, pinete, parchi e giardini, richiede un impegno esponenziale. I lavori di quantità continueranno ad essere affidati a squadre esterne, mentre gli operai del comune, già dal prossimo mese inizieranno a curare la qualità, puntando su aiuole, siepi, fiori. Proseguono le potature delle palme e degli oleandri sul lungomare sud fino ai confini con San Benedetto, a cura degli operai del comune, adesso sono nove dipendenti, ma vale ricordare che diversi anni fa, quando vi erano meno parchi attrezzati e lungomare con minori piante, gli operai erano arrivati a 14 unità. Nei giorni scorsi è stata tagliata la siepe di via Bruni, per motivi di sicurezza urbana, come avevano chiesto i residenti.