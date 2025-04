"Più investimenti per la nostra sanità: ora aiutiamo Maraldo"

"La Sanità Marchigiana ha bisogno di investire. Buon lavoro al nuovo direttore generale Antonello Maraldo, professionista capace. Confido molto nelle sue capacità tecniche maturate anche al fianco di un grande direttore generale come Michele Caporossi che ha portato l’ospedale Torrette ai vertici delle classifiche italiane". La consigliera regionale della Lega Monica Acciarri si dice "certa" che l’aver contribuito a tali traguardi crei con l’arrivo di Maraldo alla guida dell’Ast di Ascoli le condizioni ottimali per raggiungere grandi obiettivi. "La risposta di salute nella sanità picena è in affanno nonostante la qualità alta del lavoro dei nostri professionisti e degli operatori sanitari. Abbiamo bisogno di più investimenti da parte della Regione – afferma Acciarri – Il livello regionale deve prendere coraggio e fare questa scelta". Il benvenuto a Maraldo arriva anche dal fronte sindacale che però ricorda fin da subito al neo direttore generale dell’Ast le criticità, per altro riverberate nel tempo. Giorgio Cipollini (Cisl) pone in evidenza "una macroscopica carenza di dotazione organica, risorse finanziarie e strumentali assolutamente inadeguate, gravissime e reiterate violazioni di tantissimi diritti contrattuali sia giuridici che economici e soprattutto una totale conseguente compromissione delle condizioni ambientali nei singoli posti di lavoro". Per questo la Cisl picena manda un messaggio a Maraldo: "Riteniamo ineludibile affrontare con assoluta tempestività e determinazione le principali problematiche che affliggono i dipendenti al fine di restituire ai cittadini del territorio una sanità pubblica adeguata ai reali bisogni ed agli operatori il rispetto di quei diritti persistentemente ed impunemente violati". Sulla stessa falsariga il saluto dell’Usb sanità di Ascoli che contestualmente chiede a Maraldo con urgenza una convocazione del Tavolo trattativa decentrata per rappresentarle le priorità e le altre innumerevoli questioni, dal riconoscimento tempo divisa, festivi infrasettimanali e buoni pasto con i relativi arretrati negati a tutt’oggi e altre. "Siamo fiduciosi e certi che vorrà aprire immediatamente un confronto fin dal suo insediamento e siamo certi vorrà affrontare e dare le giuste e non più procrastinabili risposte dovute agli oltre 2.000 dipendenti del comparto dell’Ast".

p. erc.