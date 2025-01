"Più luce sui bivi e maggior decoro"

"Vogliamo un risanamento – dichiara Claudia Coccia –. Facciamo di tutto per mantenere in ordine e vivere dignitosamente nelle nostre case, eppure ci sono tante persone che arrivano qui per degradare, costruire manufatti che danno l’idea del degrado, si tratta di gente che qui non ci vive. Occorre più illuminazione sui bivi e più decoro. E’ necessario trovare una soluzione per ridurre la velocità, attraversare la strada diventa difficile, corrono come i missili, inoltre ci chiediamo non è ora di rifare l’asfalto? Faccio una provocazione. Se si continua con questa sottovalutazione del problema allora facciamo un appello: passiamo sotto il territorio di Offida".