"Più palestre per le scuole"

Riccardo Spurio, insegnante e preparatore: "Spero vivamente che il riconoscimento di Città europea dello Sport porti al miglioramento delle infrastrutture sportive e soprattutto aiuti a munire ogni scuola, dall’infanzia fino alle Superiori, di una palestra dove svolgere le lezioni di Educazione Fisica. Siamo nel 2025, non è possibile che una scuola non sia munita di una struttura sportiva per svolgere attività sportiva, motoria. Lodevole l’impegno dell’amministrazione comunale, che porti i suoi frutti e i suoi vantaggi, specie per quello che riguarda l’impiantistica, fondamentale per la città".