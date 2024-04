Più reparti coperti di notte. Ospedale, il piano dell’Ast

Valorizzare e ottimizzare le attività assistenziali nei confronti dei pazienti grazie alla presenza di operatori socio sanitari anche durante le ore notturne, in reparti in cui questa figura, di notte, finora, non è presente. Questo l’obiettivo dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli nel redigere un nuovo Piano di attività, con l’articolazione dell’orario di servizio, le modalità di organizzazione del lavoro, gli strumenti di chiamata e ingaggio, i contenuti operativi assistenziali e alberghieri, da erogare durante i turni diurni e notturni da parte degli operatori sanitari in dotazione nelle unità operative di medicina d’urgenza, cardiologia e anestesia e rianimazione dell’ospedale ‘Madonna del soccorso’ di San Benedetto.

Le novità, oltre al servizio in unità operative finora sprovviste, è che il servizio sarà centralizzato e che gli Oss agiranno in coppia a ogni chiamata per intervento notturno, per mutuo aiuto e confronto sull’attività da erogare. Questo è reso possibile dalla condivisione del personale tra reparti appartenenti allo stesso dipartimento ospedaliero. In questo modo, unità operative come la medicina d’urgenza che attualmente non hanno a disposizione gli Oss durante la notte, potranno avere il servizio al pari di cardiologia e terapia intensiva. Le attività degli operatori socio sanitari nei tre reparti sono distinte in pianificateprogrammate e in non programmate da erogare su richiesta. Il Piano è il risultato del lavoro fatto dalla direzione assistenziale aziendale con le coordinatrici infermieristiche e il personale Oss dei reparti interessati che hanno colto l’occasione per richiedere una modifica dell’orario di lavoro. Richiesta che la direzione aziendale è intenzionata ad accettare, non modificando qualità e quantità dell’assistenza, ma migliorandola, dal loro punto di vista, per la conciliazione vita-lavoro. La nuova organizzazione sperimentale dell’attività degli operatori socio sanitari nelle tre Unità operative dell’ospedale di San Benedetto è stata inviata all’attenzione delle organizzazioni sindacali del comparto lo scorso 14 febbraio 2024 e messa più volte all’ordine del giorno negli incontri quindicinali che l’Azienda sanitaria territoriale svolge dall’inizio del suo insediamento, ma è stata discussa solo lo scorso 24 aprile. Sarà applicata dopo l’ulteriore confronto che si terrà il prossimo 8 maggio.