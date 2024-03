"Più telecamere ad Appignano"

Ad Appignano del Tronto è guerra per le telecamere. I furti messi a segno nei giorni scorsi in alcuni appartamenti hanno scatenato una lotta tra maggioranza ed opposizione. L’opposizione va all’attacco: "Hanno bocciato – dichiara categorico il capogruppo della lista ‘La Lanterna’ di opposizione Giuseppe Falciani – due mozioni, nelle quali chiedevamo al sindaco Sara Moreschini e ai suoi amministratori di installare telecamere in grado di controllare il territorio. Al contrario hanno messo dei cartelli finti che sottolineano che l’area è videosorvegliata, che non servono assolutamente a nulla. I ladri non si scoraggiano leggendo finti cartelli. Al contrario bastavano sei telecamere per controllare tutto il paese, un sistema di video sorveglianza, come deterrente ma anche presidio per un’azione mirata per il controllo del territorio. La video sorveglianza non è uno strumento fine a se stesso – evidenzia – ma può essere uno strumento molto utile per dare maggiore sicurezza a tutto il territorio. L’amministrazione si attivasse subito come hanno fatto altri paesi vicino".