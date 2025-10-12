Piunti a Sanguigni: "Città diventata invivibile"

C’è una certa ironia, quasi amara, nelle parole di Pasqualino Piunti, che commenta le dichiarazioni dell’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Sanguigni riferendosi, in particolar modo, agli accenni alle amministrazioni precedenti. "Sono contento che Sanguigni abbia deciso di interrompere la politica degli annunci che ha caratterizzato l’attività di chi lo ha preceduto. Ora magari si concentri sulle piccole cose che stanno rendendo la città invivibile". Piunti contrappone il valore dei grandi progetti alla realtà che i cittadini vivono ogni giorno. "Parliamo di marciapiedi dissestati, blackout continui e asfalti ai limiti della praticabilità in alcune zone chiave di San Benedetto" sottolinea. L’ex sindaco dipinge un quadro fatto di disservizi quotidiani che, dice, pesano più delle inaugurazioni. Il richiamo al Ballarin arriva netto e preciso, quasi una rivendicazione storica.

"Non è vero che l’amministrazione Spazzafumo sia stata la prima a mettere le mani su certe situazioni. Chi ha iniziato il lavoro sul Ballarin è stata la mia amministrazione, con la riqualificazione del muro occidentale e l’ottimizzazione interna. Noi abbiamo tolto i pericoli che gravitavano intorno alle parti pericolante del vecchio stadio sul quale, prima della nostra amministrazione, nessuno aveva mai messo mano" afferma l’ex sindaco sambenedettese che oggi siede tra i banchi dell’opposizione. Ricorda documenti, progetti preliminari, riunioni. Il tono è quello di chi difende una traccia di governo rimasta nella memoria dei cantieri più simbolici. Non meno chiaro il passaggio su piazza San Pio X, nodo che attraversa almeno due decenni di discussioni politiche. "Per quanto riguarda San Pio X e la piazza, sono vent’anni che le amministrazioni, non soltanto la mia, hanno operato per raggiungere la possibilità di avviare quel cantiere. Credo che basti andare a fare una ricerca sui giornali per rendersi conto di come si è arrivati all’apertura di quel cantiere. Spero che l’assessore si concentri sulla manutenzione e sul decoro urbano e sulle tantissime difficoltà che ogni giorno, chi attraversa questa città, deve affrontare, a partire dai marciapiedi in rovina e dagli asfalti che ormai sono ai limiti dellapraticabilità in alcuni tratti. Spero che si inizia davvero a pensare a quella situazioni perché San Benedetto merita di più".

e.l.