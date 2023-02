Contributi agli affitti, la destra replica all’assessore Andrea Sanguigni, che su queste pagine ha fatto notare come il comune possa fare ben poco in assenza di un sostanzioso aiuto da parte del governo. Governo che per il momento non ha incluso nella proposta di legge di bilancio misure di questo tipo. A protestare è in primis l’ex sindaco Pasqualino Piunti: "Se un Comune che non riesce a soddisfare le esigenze delle famiglie che ricadono nelle nuove povertà – attacca il consigliere di Forza Italia – invece di destinare 100mila euro per aiutarli li usa per il look delle stanze del sindaco? E’ il modo migliore, mi sia concesso il gioco di parole, di ritirarsi nelle proprie distanze dai cittadini. Al di là delle battute, se ci sono più richieste di contributo, bisogna semplicemente mettere più soldi. Nei bagni che oggi vengono rifatti sono transitati ministri, artisti ed eminenti personaggi: non mi pare che nessuno abbia avuto nulla da ridire". Alle proteste si uniscono anche Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e San Benedetto Protagonista: "Appare concreto – scrive la coalizione di destra – il pericolo che la nostra città, anche in un settore così delicato come quello sociale, rischi di rimanere deplorevolmente indietro rispetto ad Ascoli. L’attenzione che l’attuale amministrazione ha per le problematiche comuni è ben lontana da quella posta dalla precedente amministrazione che, tra le tante azioni svolte in questo ambito, riuscì a far riconoscere al nostro comune un contributo per l’emergenza covid triplicato rispetto a quanto inizialmente previsto dal governo che privilegiava in tal senso le città capoluogo. Dal giovane e intraprendente assessore Sanguigni ci saremmo aspettati una vivace attività di conoscenza e di studio dei problemi dei più deboli e l’attuazione di reali azioni di aiuto, piuttosto che il supino avallo in giunta di certe scelte".