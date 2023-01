Piunti: "Gabrielli, un perdente di successo"

Senza esclusione di colpi. Proprio come nel film ‘Gli intoccabili’, in riviera lo scontro a distanza non ammette pause. E sebbene i protagonisti dell’agone locale non siano Costner e De Niro, si può dire che ne eguaglino gli sforzi. È quanto emerge dalla replica – o meglio, dalla contro-contro replica – dell’ex sindaco Pasqualino Piunti all’assessore Bruno Gabrielli, autore di una sonora tirata d’orecchie nei confronti del consigliere di Forza Italia. Proprio su queste pagine, ieri, Gabrielli descrisse l’esperienza amministrativa di Piunti come la peggiore della storia di San Benedetto. Parole di fuoco, respinte con il fuoco.

"Al perdente di successo e assessore ‘esterno’ all’urbanistica – ruggisce Piunti – vorremmo ricordare che da lui ci aspettiamo risposte sul piano regolatore generale e sull’Urban Center promesso in campagna elettorale e votato in consiglio comunale. E vorremmo anche chiarezza sugli incarichi ad essi collegati. Al mancato onorevole vorremmo chiedere a che punto è il tanto sbandierato piano del traffico, ma la lista sarebbe troppo lunga". Per l’ex sindaco, il ricorso al diverbio rappresenterebbe proprio il punto debole di Gabrielli. "Vorrei ricordare – continua Piunti – che la legittima polemica dovrebbe rappresentare un’opzione residuale per un amministratore con così importanti responsabilità che riguardano la città. Ma sappiamo anche che è pura utopia aspettarsi tanto da chi, da sempre, si atteggia a personaggio apicale cercando di scimmiottare un ruolo che i cittadini non gli concederanno mai – è questo il caso del 2011 - e che responsabilmente il consiglio comunale – nel 2017 – che rappresenta questi ultimi, gli ha formalizzato".

Il riferimento è alla mozione di sfiducia che costrinse l’assessore, allora membro dell’emiciclo, a dimettersi da presidente del consiglio comunale: un’iniziativa che richiese l’apporto della maggioranza stessa e che Gabrielli non ha mai dimenticato. L’assessore, nel suo recente intervento, ha inoltre ricordato di essersi candidato a 41 anni, a differenza del suo avversario, divenuto sindaco a 63 anni. "Per quanto riguarda i tempi della mia candidatura a sindaco, citata da Gabrielli, mi riconosco la colpa di essere nato nel 1952. Tutto il resto è storia politica che fa parte del percorso di ognuno di noi. Basta ricordare le precedenti esperienze amministrative del prode assessore – conclude Piunti, che si concede una citazione – che richiama plasticamente la mitica figura ‘Tutto chiacchiere e distintivo’".

Giuseppe Di Marco