Piunti: "Si proceda col commissariato di primo livello"

Con l’estate alle porte e l’annunciato potenziamento delle forze dell’ordine, San Benedetto del Tronto si prepara all’arrivo del commissariato di primo livello, un provvedimento deciso nei mesi scorsi per rispondere all’emergenza sicurezza esplosa dopo fatti gravi come l’omicidio di Amir Benkharbouch. A intervenire è Pasqualino Piunti, consigliere comunale ed ex sindaco della città, che chiede all’amministrazione l’apertura di un tavolo di concertazione per gestire al meglio la transizione. "Con l’arrivo della stagione estiva arrivano anche i rinforzi, ma ora abbiamo diverse situazioni da affrontare in città con l’arrivo del commissariato di primo livello", sottolinea Piunti, che invoca il coinvolgimento di tutte le istituzioni locali. "Per questo motivo chiedo che nasca un tavolo di concertazione che coinvolga tutte le parti in causa e l’amministrazione per poter organizzare nel migliore dei modi tutta questa situazione e trovare una location per il commissariato di primo livello annunciato per la nostra città", ha aggiunto. Piunti insiste anche sulla necessità di chiarezza riguardo alle tempistiche.