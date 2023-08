Piunti: "Sulla sanità il campanilismo è dannoso"

Si è parlato anche di sanità nel corso del direttivo provinciale di Forza Italia che si è tenuto, nei giorni scorsi, nella concessione ‘Spiaggia d’oro’ a San Benedetto. "Ho ribadito, come responsabile del dipartimento sanità Marche sud di Forza Italia– dice Pasqualino Piunti – che si deve ripartire dal documento approvato all’unanimità durante il mio mandato, nel 2019, che prevedeva l’annullamento dell’ospedale unico di Vallata e la costruzione di un ospedale di primo livello a San Benedetto. La nuova giunta regionale ha seguito questo iter che porterà a un nosocomio di primo livello in riviera come indicava il decreto Balduzzi, e ha abbandonato il progetto di un’unica struttura. La pandemia ha dimostrato ampiamente che quest’ultima scelta sarebbe stata disastrosa. A settembre prossimo – continua l’ex sindaco – ci sarà un incontro con i nostri rappresentanti eletti in amministrazione regionale nel corso del quale stabiliremo la linea da seguire nell’attesa che il nuovo nosocomio venga realizzato".

Piunti sottolinea anche l’importanza di un cammino comune, tra Ascoli e San Benedetto, senza campanilismo. "Per prima cosa – rimarca Piunti – è necessario evitare qualsiasi forma di campanilismo, che è stato l’alibi per le amministrazioni di centro sinistra affinché non si progredisse nel sud delle Marche. Con Ascoli non c’è nessun tipo di campanilismo, ma bensì la volontà di fare bene insieme per il territorio. Ma è anche necessario mettere nelle condizioni di operare nel migliore dei modi i tanti bravi professionisti che lavorano nei due ospedali del Piceno, dotandoli di strumenti e personale adatti a dare risposte ai cittadini. Infine – conclude –, essendo il nostro un territorio di confine, è importante porsi come punto di riferimento anche per i territori circostanti al fine di produrre mobilità attiva".

Lorenza Cappelli