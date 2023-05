Pizi e Sprecacè: "Piccole opere fondamentali"

Ultimi giorni di campagna elettorale prima del voto di domenica e lunedì prossimi. Andrea Pizi, candidato nella lista civica "Grottammare C’è" a sostegno di Marco Sprecacè, afferma: "Secondo il programma dell’Amministrazione uscente, gli interventi su opere pubbliche e manutenzione sono stati eseguiti quasi totalmente nei quartieri del centro di Grottammare. Non è così che si gestisce un territorio. Al contrario, il territorio va valorizzato, cercando di non lasciare indietro nessuno, mentre in diverse zone della città, le problematiche sono evidenti. Dopo anni di noncuranza, è necessario impegnarsi per dare seguito alle segnalazioni dei cittadini. La priorità dovrà essere la concretezza, unita alla presenza sul territorio. Credo che i Grottammaresi, più che delle grandi opere, abbiano bisogno di trovare soluzioni alle piccole cose di tutti i giorni come, le strade dissestate, i marciapiedi rotti, la mancanza di illuminazione pubblica, i parcheggi che non si trovano, i parchi pubblici e tanto altro". Sulla stessa linea anche Marco Sprecacè: "Dal primo giorno di governo, ci impegneremo per partire concretamente, non dalle grandi, bensì dalle piccole opere, dai marciapiedi, gli asfalti e i servizi alle persone".