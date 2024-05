Pizzette e concorso fotografico

Nuovo concorso fotografico, gratuito e aperto a tutti, in occasione degli 80 anni della storica pizzeria Concetti Grottammare. Partecipare è semplice. Basterà pubblicare una propria foto con la mitica pizzetta Concetti come soggetto principale, con l’hashtag #Pizzetta#Palina#Treculi a partire da sabato 18 fino a sabato 15 giugno su almeno uno dei canali social Facebook e Instagram. Ci saranno tre premi in palio: l’autore della foto più bella, più divertente e più simpatica. Le foto vincitrici saranno premiate durante la Festa 80Voglia di Pizza Concetti!, mercoledì 19 giugno, dalle ore 17, in Piazza Fazzini a Grottammare. L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, la storica pizzetta di Grottammare e il suo territorio. La giuria è composta da Silvia Concetti, (presidente) Dino Cappelletti, Foto Immagine, Simone Incicco, giornalista, e Alessandro Ciarrocchi, presidente Lido degli Aranci.