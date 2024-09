Placido, Ron e Bertoli. Ecco il festival Agricultura

Ron, Michele Placido e Alberto Bertoli insieme al Festival ’Agricultura’. La manifestazione green fissa anche quest’anno l’appuntamento a Villa Pigna, a partire da oggi fino a domenica per la sesta edizione organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Folignano. L’ingresso sarà gratuito a tutti gli eventi. E tanti saranno gli ospiti in piazza Simon Bolivar. Insieme ai già citati, ci saranno anche Ambrogio Sparagna, Clara Graziano, Foliband, Block Notes, Sparatrapp e Petò. "Ormai Agricultura è nel dna del nostro territorio. Ogni anno c’è grande attesa per questa manifestazione: sarà una festa e un’occasione per rivolgersi all’esterno. Agricultura è un ottimo biglietto da visita per Folignano – dichiara il sindaco Matteo Terrani.

Partenza dunque da stasera alle 22 con il concerto di Alberto Bertoli e i Giullari che toccherà i grandi classici del padre Pierangelo e dei brani inediti di Alberto. Sarà una serata tra rock e dinamismo, classici rivisitati, ma soprattutto grandi temi e storie tra padre e figlio. Domani dalle 21 protagonista Michele Placido. Protagonista della scena cinematografica e teatrale italiana, Michele Placido sarà accompagnato dalle musiche del maestro Davide Cavuti, compositore e suo storico collaboratore al cinema. Alle 20,30 FoliBand in piazza Don Bosco e Clara Graziano in viale Aosta. Alle 22 concerto reunion dei Block Notes, dopo la mezzanotte spazio al dj set. La chiusura di domenica sarà invece affidata a Ron. Alle ore 20,30 in viale Aosta gli Sparatrapp e alle 21 in programma lo show di Pier Paolo Piccioni “Petò”, in piazza Bolivar. Ma non solo musica e intrattenimento. Tra i tanti appuntamenti: ogggi alle 18 ’Patti Digitali’, incontro con Alberto Pellai nell’area convegni. Domani alle 17 ’6 zampe in passerella’ in piazza Bolivar. Domenica alle 18,30 nell’area convegni c’è ’Aborigeni Mezzadri. Storie di economia circolare’. Poi la presentazione della scuola calcio Polisportiva Villa Pigna e la danza in piazza Don Bosco, entrambi sabato, a partire dalle 21,30 con Attimi di Danza e Siempre Pa’lante. Per tutti area food truck e aree gioco per bambini.