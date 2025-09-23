Yoox, persone dietro i numeri

Andrea Bonzi
Ascoli
Plastic free e inclusione, una domenica da vivere nella solidarietà
23 set 2025
EMIDIO LATTANZI
Cronaca
Ad Ascoli la Giornata Nazionale Sea and Rivers sarà celebrata con un doppio appuntamento che unisce tutela ambientale e...

Per approfondire:

Ad Ascoli la Giornata Nazionale Sea and Rivers sarà celebrata con un doppio appuntamento che unisce tutela ambientale e partecipazione collettiva. Domenica, i cittadini saranno protagonisti di un’iniziativa che ricorderà anche la figura di Yuri Gabrielli, con attività dedicate al quartiere di Borgo Solestà. Il ritrovo è fissato alle ore 10 davanti alla Chiesa di San Giacomo della Marca, punto di partenza della passeggiata ecologica organizzata da Plastic Free, con il supporto della Polisportiva Borgo Solestà e del progetto "Facciamo Goal alla Disabilità". L’iniziativa è aperta a tutti coloro che vorranno contribuire alla raccolta di rifiuti e alla cura degli spazi urbani. La giornata prevede non solo la pulizia delle strade e delle aree verdi, ma anche un momento di aggregazione sportiva. Terminata l’attività ecologica, i partecipanti potranno spostarsi al Campo Polivalente di Borgo Solestà, conosciuto come Campetto Rosso, per una partita di calcio integrato, aperta e gratuita. L’idea è quella di coniugare ambiente, sport e inclusione, rendendo protagonisti sia i volontari sia i cittadini con disabilità, in un clima di collaborazione e condivisione. L’evento, infatti, rientra in un percorso che mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza del rispetto dell’ambiente e del valore della partecipazione attiva. Info: Serena (380 3258441) e Maria Rita (338 4447313).

