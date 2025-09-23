Plastic free e inclusione, una domenica da vivere nella solidarietà

Ad Ascoli la Giornata Nazionale Sea and Rivers sarà celebrata con un doppio appuntamento che unisce tutela ambientale e partecipazione collettiva. Domenica, i cittadini saranno protagonisti di un’iniziativa che ricorderà anche la figura di Yuri Gabrielli, con attività dedicate al quartiere di Borgo Solestà. Il ritrovo è fissato alle ore 10 davanti alla Chiesa di San Giacomo della Marca, punto di partenza della passeggiata ecologica organizzata da Plastic Free, con il supporto della Polisportiva Borgo Solestà e del progetto "Facciamo Goal alla Disabilità". L’iniziativa è aperta a tutti coloro che vorranno contribuire alla raccolta di rifiuti e alla cura degli spazi urbani. La giornata prevede non solo la pulizia delle strade e delle aree verdi, ma anche un momento di aggregazione sportiva. Terminata l’attività ecologica, i partecipanti potranno spostarsi al Campo Polivalente di Borgo Solestà, conosciuto come Campetto Rosso, per una partita di calcio integrato, aperta e gratuita. L’idea è quella di coniugare ambiente, sport e inclusione, rendendo protagonisti sia i volontari sia i cittadini con disabilità, in un clima di collaborazione e condivisione. L’evento, infatti, rientra in un percorso che mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza del rispetto dell’ambiente e del valore della partecipazione attiva. Info: Serena (380 3258441) e Maria Rita (338 4447313).