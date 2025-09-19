Pluriclassi, Arquata Futura incalza: : "Qui servono equità e risorse"

La risposta del commissario Guido Castelli, arrivata nei giorni scorsi, che ha promesso l’arrivo di nuovi insegnanti che garantirà lo sdoppiamento delle classi, sembra non aver soddisfatto ‘Arquata Futura’. L’associazione, infatti, torna ad alzare la voce, in merito alla problematica della pluriclasse che, nel borgo terremotato, riguarda le prime tre classi della primaria, la quarta e la quinta sempre della primaria, nonché le prime due classi della scuola media. "Ringraziamo il senatore Castelli per la costante attenzione, ma dobbiamo rilevare alcune cose – spiega Arquata Futura, attraverso la presidente Aurora Lauri –. Innanzitutto, prendiamo atto che l’Usr nella costituzione delle classi in organico di diritto deve seguire la norma ordinaria, che non consente la costituzione di classi singole con un numero di alunni inferiore a 10. Anche se, in realtà, pensiamo che tale norma debba essere abrogata o ridefinita per le scuole di montagna e piccole isole, in modo da consentire la parità di diritti a tutti gli studenti. Poi, continuiamo a sostenere che all’interno dello stesso Istituto del Tronto e Valfluvione non possano essere applicate scelte ‘discrezionali’ così diseguali e penalizzanti per un plesso rispetto all’altro (primaria di Arquata e di Venarotta) a parità di condizioni, ovvero avendo i due plessi classi con le stesse caratteristiche numeriche, cioè un numero di alunni inferiore a 10. Riteniamo che il dirigente scolastico debba sempre applicare il principio di uguaglianza e, se ha delle risorse in più da gestire, esse debbano essere equamente ripartite tra i plessi in modo da non penalizzare nessuna classe e nessuno studente, in qualsiasi plesso si trovi. Attendiamo che le risorse aggiuntive sisma per lo sdoppiamento delle classi vengano inviate al più presto e che vengano utilizzate seguendo il criterio dell’equità: sdoppiamento classi della primaria di Arquata (visto che la primaria di Venarotta ha già 5 classi singole con i rispettivi insegnanti), nonché sdoppiamento delle classi della scuola secondaria di Arquata e Venarotta, dividendo le risorse inviate a metà tra i due plessi. Continueremo a monitorare l’evolversi della situazione – prosegue l’associazione Arquata Futura – ed auspichiamo che applicando le norme con equità e correttezza, finalità su cui si basa la scuola pubblica, si possa avviare il nuovo anno scolastico con maggior serenità e profitto per tutti gli alunni e le loro famiglie. Non chiediamo privilegi, ma il rispetto di un nostro diritto e il riconoscimento della specificità della nostra terra".