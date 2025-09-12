"Pluriclassi, la soluzione". Castelli: così interveniamo

L’arrivo di nuovi insegnanti, che permetterà lo sdoppiamento. Sarà questa la soluzione al caso della pluriclasse che sta animando la vigilia dell’inizio del nuovo anno scolastico nel borgo terremotato di Arquata. Ad annunciarlo è il senatore Guido Castelli, commissario alla ricostruzione post sisma, dopo la lettera dell’associazione ‘Arquata Futura’ pubblicata ieri proprio dal Carlino. Gli accorpamenti, nel comune arquatano, riguardano le prime tre classi della primaria, la quarta e la quinta sempre della primaria, nonché le prime due classi della scuola media. "Da una interlocuzione che ho avuto con gli organismi scolastici vorrei evidenziare che la costituzione delle classi in organico di diritto deve seguire la norma ordinaria che non consente la costituzione di classi singole con il numero di alunni iscritti nelle classi di Arquata – spiega Castelli –. La norma sulla deroga sisma ci consentirà di sdoppiare pressoché la totalità degli insegnamenti nelle pluriclassi costituendo, di fatto, classi singole. A differenza degli anni passati, per il prossimo anno scolastico risulta già firmato dal ministro il decreto che ripartisce le risorse per le aree colpite dal sisma. Allo stato attuale il decreto è al visto dell’Ucb nazionale (Ufficio centrale di bilancio) ma si confida che in anticipo rispetto alla tempistica dello scorso anno saranno assegnate tempestivamente le risorse in prossimità dell’avvio delle lezioni".

Castelli, poi, replica anche alla disparità di trattamento tra plessi dello stesso Isc che era stata lamentata dalla stessa associazione e dal sindaco Michele Franchi. Nella scuola di Venarotta, aveva sottolineato ‘Arquata Futura’, classi della scuola primaria con un numero di alunni inferiore a dieci sono state regolarmente formate come classi singole, con docenti già assegnati. "Nessuna disparità di trattamento è stata operata – risponde il commissario alla ricostruzione –, in quanto anche sulla scuola primaria di Venarotta a fronte di un numero insufficiente di alunni è stata costituita una pluriclasse per il prossimo anno scolastico, che è e sarà trattata con gli stessi strumenti delle pluriclassi di Arquata mediante sdoppiamento con risorse sisma".

Matteo Porfiri