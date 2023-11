Pnrr e futuro della Vallata. Bochicchio: ecco i progetti

Pnrr, i progetti cambieranno il volto di Castel di Lama. Pian piano si svelano i lavori più importanti, Via Scirola e Piazza della Libertà e la portata dei fondi del Pnrr, l’eccezionalità del contributo è nei numeri, che il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio, ha spiegato. "Le risorse messe in campo – dichiara il primo cittadino – sono destinate a cambiare il volto della nostra città e, soprattutto, il nostro modo di viverla. Ci sono dei disagi, ma dobbiamo avere pazienza, collaborare, presto avremo un’altra città".

"Una parte cospicua delle risorse sono state indirizzate sull’intervento di via Scirola e di piazza della Libertà. Viale Scirola è il biglietto da visita della città, il viale alberato, che ha mantenuto il 70% degli alberi, mostrava da anni tutti i segni di deterioramento, a peggiorare la situazione erano state gli apparati radicali delle piante, che avevano compromesso sia i marciapiedi, che la strada, rendendo il luogo molto pericoloso per i pedoni". In questi giorni il cantiere sta mostrando le novità: si vede ormai chiaramente il nuovo viale: la corsia in discesa caratterizzata sia a destra che a sinistra da una serie di parcheggi a spina di pesce e l’ampia area pedonale, che trasformeranno il viale in un luogo di aggregazione, visto che la maggior parte dei locali, la banca e i negozi si affacciano proprio sul viale Scirola. L’intento del progetto è quello di rendere il luogo vivibile, una zona di aggregazione.

"Su piazza della Libertà – dichiara il sindaco – si sta allestendo la tensostruttura, il progetto vede un investimento di 336mila euro, di cui 50 investiti dal Comune, mentre su viale Scirola è chiaro il nuovo assetto. In questi giorni sono arrivate anche le betonelle, presto verrà ristabilito il traffico anche nella corsia in discesa, ci saranno problemi all’altezza della strada Salaria, ma pian piano restituiremo gli spazi alla città. Vedrete una piazza più bella, più accessibile per gli anziani e i portatori di handicap, è stato lavorato per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ci sarà una nuova illuminazione, vogliamo che il viale diventi un luogo di aggregazione, un ottimo biglietto da visita della città. I tempi si sono allungati, ma non dipende da noi, anche i lavori sulla Transcollinare, le nuove strisce e i guard rail salva motociclisti li avevamo progettati 11 mesi fa, si tratta di interventi importantissimi, che mirano alla sicurezza dei pedoni e anche dei motociclisti, purtroppo i tempi non li dettiamo noi".

Maria Grazia Lappa