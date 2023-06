Pnrr, opportunità o pasticcio? Parola ai sindaci

L’eventuale rimodulazione di tappe e obiettivi ha riacceso le polemiche sul Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, che a detta di diversi esponenti dello stesso Governo, tra smentite e polemiche, potrebbe avere degli aspetti a rischio. Anche nel Piceno, ovviamente, i punti di vista sono contrastanti e i sindaci del territorio, che sono poi quelli che si trovano a fare i conti con le casse vuote e i munifici fondi chepotrebbero non arrivare, sono divisi tra chi è favorevole ai criteri stabiliti per accedere ai finanzamenti Ue e chi invece ritiene che tale misura debba essere sostanzialmente modificata. Vale la pena ricordare, a tal proposito, che il Pnrr si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Il piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta, dunque, uno strumento che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell’economia italiana e, di fatto, accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale. Il Pnrr destina 82 miliardi al Mezzogiorno sui 206 complessivamente ripartibili secondo il criterio del territorio (per una quota del 40 per cento) e prevede inoltre un investimento significativo sui giovani e le donne. Per accedere ai fondi, ovviamente, è necessario partecipare ai bandi o agli avvisi emanati dai ministeri di competenza tramite i quali vengono selezionati i progetti da finanziare. Le risorse vengono poi stanziate direttamente dal Mef, tramite dei versamenti all’interno dei conti di tesoreria. Le polemiche, in questi giorni, erano scaturite a seguito del mancato pagamento della terza rata del Pnrr, sebbene "la valutazione della Commissione Europea sia in via di completamento", come riportato nel testo definitivo della relazione sullo stato di attuazione del Piano depositata dal Governo in Parlamento. Il Pnrr è il primo vero atto che dimostra l’unità dell’Europa di fronte a un’emergenza, quella del covid: fondi regalati o prestati con bassissimi interessi con i quali si potrebbe davvero costrure un’Italia migliore. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire.