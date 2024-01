Poca neve ma tanto divertimento. Weekend di pienone a Monte Piselli

Stazione sciistica aperta e tanta voglia di neve da parte di numerosi ascolani e teramani che ieri si sono riversati a Monte Piselli, complice anche la bella giornata di sole. La neve caduta purtroppo non ha ancora permesso la sistemazione delle piste e il battipista è rimasto in garage, ma questo non ha scoraggiato gli appassionati che sia sabato che ieri mattina hanno approfittato della seggiovia aperta per le escursioni in vetta con ciaspole ma anche con semplici scarponi da neve. I bambini hanno tirato fuori bob e slittini e si sono divertiti a scivolare nell’area antistante il Rifugio delle Tre Caciare dove i genitori si sono accalcati per bere qualcosa di caldo e degustare le pietanze, hanno anche approfittato per la prima abbronzatura del 2024. Soddisfatto il gestore Dario D’Agostino della Remigio Group: "Lo avevo detto qualche giorno fa, proprio al Carlino. E’ necessario destagionalizzare per rendere i Monti Gemelli attrattivi tutto l’anno. Un processo che è già iniziato, grazie all’apertura della stazione di Monte Piselli sia durante l’estate che nel corso del periodo natalizio seppure non ancora baciato dalla neve. In questi giorni abbiamo avuto una decina di centimetri di neve, qualcosa di più in vetta, ma già dalla prossima settimana ci attende un aumento delle temperature per cui gran parte di questo manto nevoso si scioglierà. È necessario quindi pensare ad un’offerta per tutto l’anno, dedicata agli escursionisti, agli amanti delle passeggiate in montagna, a chi vuole venire a respirare un po’ di aria buona. Un altro tassello in questa direzione sarà la realizzazione del nuovo impianto di risalita i cui lavori dovrebbero essere avviati la prossima primavera e saranno finanziati dalla Regione Marche e dalla Regione Abruzzo, nonché da un finanziamento legato al post sisma".

Valerio Rosa