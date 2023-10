"Pochi eventi ma importanti. Così tornano i visitatori"

Sindaco Antonio Spazzafumo, a San Benedetto i dati sono buoni, ma in calo. Come se lo spiega?

"Intanto, il dato in calo è solo quello delle presenze, mentre per gli arrivi siamo rimasti praticamente invariati. Il punto, comunque, è che c’è stato un calo su scala nazionale del 10-15%. Un trend che non ha fatto sconti a nessuna delle principali realtà turistiche, ma noi in fin dei conti abbiamo tenuto".

Le presenze equivalgono al numero di giorni trascorsi in riviera: cos’è andato storto?

"Direi nulla. Piuttosto è cambiato il modo di programmare le vacanze. Molti dei miei amici, pur scegliendo mete del Sud Italia, hanno deciso di passare qualche giorno a San Benedetto. Andare in vacanza, oggi, significa spostarsi: il settore è molto più frammentato che in passato".

Come cavalcare il cambiamento?

"A noi amministratori spetta il compito di valutare attentamente l’offerta turistica del territorio. Il turismo va procacciato, la gente va cercata con la qualità. Quest’anno abbiamo puntato su un numero limitato di eventi, che però hanno lasciato il segno".

Ad esempio?

"Mi riferisco al torneo del ‘Maggioni’, che ha avuto un suo pubblico, e così quello delle Frecce Tricolori o della Coldiretti: manifestazioni che ci hanno proiettato su canali nazionali, diffondendo la conoscenza di San Benedetto. Per non parlare della ‘Notte della Lira’, con cui il centro si è letteralmente riempito".

Avrebbe voluto inserire altre manifestazioni nel cartellone?

"Senza dubbio, ma a malincuore abbiamo dovuto rinunciare alla tappa di una regata offshore che ha toccato, fra le altre località, anche Venezia e Montecarlo. La proposta è arrivata all’ultimo. Peccato".

Su cosa puntare per l’anno prossimo?

"Ne stiamo giusto parlando in questi giorni con l’assessore Campanelli. Credo sia necessario far fruttare i tanti gemellaggi che legano la nostra città ad altre importanti realtà. Mi riferisco a Viareggio, oppure a Steyr, di cui abbiamo ospitato il sindaco nel nostro Mercato Ittico. Dobbiamo aprirci e creare sinergie, favorendo il continuo scambio con quanto ci circonda, soprattutto all’estero".

Perché non puntare anche sui servizi?

"Lo facciamo sin dall’insediamento. Quando sono arrivato ho trovato un disastro, e dopo due anni abbiamo rifatto quasi 10 chilometri di strade".

C’è da finire anche il lungomare.

"Ci arriveremo. Mi sento di dire che sarò il sindaco che chiuderà questa pratica". Giuseppe Di Marco