"Pochi Frecciarossa, riviera abbandonata"

"San Benedetto è da sempre fuori da ogni programmazione strutturale sulla mobilità ferroviaria. E non è una questione politica. È una questione di numeri, e di dignità". A parlare è Luigi Olivieri, presidente del comitato di quartiere Marina Centro, che denuncia con forza la condizione, non proprio adeguata a suo avviso, della stazione ferroviaria cittadina e, più in generale, "l’isolamento infrastrutturale della zona sud delle Marche". Olivieri parla infatti di una sorta di disparità di trattamento tra i territori. "Tra Rimini e Ancona ci sono 115 chilometri, e Pesaro, che sta a 80 chilometri da Ancona, può contare su 13 Frecciarossa in entrambe le direzioni. Noi invece, a metà strada tra Ancona e Pescara, ci dobbiamo accontentare di appena 6 Frecciarossa verso sud e 7 verso nord", sottolinea il presidente del comitato Marina Centro. "Eppure nelle province di Macerata, Fermo, Ascoli, Teramo e Pescara vivono oltre un milione di persone, più che nelle aree tra Pesaro e Ancona". Olivieri ricorda che San Benedetto, con la sua Riviera delle Palme, rappresenta la città più popolosa tra Ancona e Pescara, eppure, continua Olivieri, la stazione ferroviaria non è mai stata adeguatamente ammodernata. "È una struttura vecchia, non accessibile ai portatori di disabilità, se non con l’aiuto del personale. E anche in quel caso, solo dal primo binario su cinque", denuncia. "Si tratta di una situazione indegna per una città come la nostra". Olivieri snocciola i numeri. "Numeri che parlano chiaro: 264 treni giornalieri tra arrivi e partenze, 96.360 all’anno senza contare l’orario estivo, e oltre un milione e mezzo di passeggeri stimati annualmente". Numeri che il presidente del comitato di quartiere che ospita proprio la stazione centrale definisce "enormi" e aggiunge: "Dati che vengono però completamente ignorati da chi pianifica la mobilità nazionale". Olivieri continua: "Siamo lasciati soli, come se non esistessimo, con pendolari e turisti costretti a fare i conti ogni giorno con ritardi continui e disservizi cronici. Basta questo per capire che nelle Marche le infrastrutture si fermano ad Ancona. Tutto ciò che è a sud, non conta. E questa è una situazione che, di certo, non può più essere accettata", conclude Olivieri. Emidio Lattanzi