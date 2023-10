"Pochi giovani vogliono lavorare in agricoltura"

La mancanza di forza lavoro e di disponibilità di ragazzi a mettersi in gioco però si sente soprattutto nelle mansioni più faticose. Tra queste c’è sicuramente il settore strategico quanto delicato dell’agricoltura, e in questo periodo di vendemmia prima e di raccolta delle olive in questi giorni, il problema si è fatto sentire ancora di più. Domenico Fratoni dell’omonima azienda olearia di Brecciarolo da tempo ha lanciato il suo grido d’allarme.

Fratoni, è così difficile trovare operai per la raccolta delle olive?

"E’ diventato quasi impossibile. Quest’anno ci stiamo salvando perché con l’alluvione di maggio e il grande caldo estivo, di olive se ne trovano davvero poche ed è successo la stessa cosa con l’uva. Molte aziende qui del territorio hanno addirittura rinunciato a vendemmiare perché la quantità si è ridotta fino all’80%".

Anche l’olio, quindi, subirà questo problema della carenza di quantità?

"Sicuramente e quindi anche la necessità di assumere forza lavoro sarà sicuramente minore, In ogni caso durante l’estate mi ero comunque messo a cercare assieme a mio figlio Valentino, alcuni ragazzi e anche adulti desiderosi di venire a darci una mano a raccogliere le olive. Di adulti ne ho trovati diversi, ma di ragazzi pochissimi".

Qual è il motivo secondo lei?

"C’è poca voglia di sacrificarsi. Lavorare in campagna è faticoso e i ragazzi di oggi non sanno soffrire. Forse è colpa anche di noi genitori che abbiamo fatto trovare sempre tutto pronto e tutto disponibile senza la necessità di conquistarsi i traguardi anche piccoli".

Ovvero?

"Molti non si presentano proprio agli appuntamenti negli uliveti, Altri al primo problema abbandonano perché è troppo faticoso, altri ancora vengono un giorno, prendono la loro paga e non tornano più".

Questo vi crea difficoltà?

"E’ un problema reale che purtroppo va affrontato adesso perché nonostante la raccolta delle olive è ormai tutta meccanizzata c’è poi comunque una fase manuale indispensabile e quando scomparirà la generazione degli attuali cinquantenni e sessantenni, sarà sempre più complicato trovare forza lavoro".

Le stesse difficoltà ci sono anche per lavorare in frantoio? "Qui di personale ne serve meno e riusciamo a fare tutto in famiglia anche perché ormai è tutto meccanizzato anche se la giornata in Frantoio inizia alle 6 e finisce dopo mezzanotte. E’ vero che è concentrata praticamente in un mese e mezzo ma stare in piedi tutto il giorno è comunque faticoso".

Come sarà l’olio del 2023?

"Ce ne sarà poco, ma sarà di ottima qualità perchè le piante hanno lavorato su pochi frutti e quelli maturati sono davvero eccellenti. Peccato che la quantità sarà decisamente bassa".

