Pochi uomini e mezzi, vigili sul piede di guerra

Prosegue lo stato d’agitazione della polizia Locale. L’esiguità di agenti e la scarsità di mezzi idonei ha indotto i sindacati a protestare per le condizioni di lavoro in riviera. E le diverse problematiche, soprattutto la carenza di personale, saranno discusse oggi in presenza del prefetto Sante Copponi. Nel frattempo, però, la politica si è attivata chiedendo garanzie per il settore, soprattutto per quanto riguarda la strumentazione atta a prevenire aggressioni nei confronti dei vigili. "Considerato che la polizia locale sta lavorando con minori risorse, la stessa deve essere almeno dotata di strumenti idonei onde poter tutelare l’incolumità degli agenti e dei cittadini – scrivono Andrea Traini e Nicolò Bagalini – A tal proposito, proponiamo di valutare l’introduzione delle cosiddette bodycam: strumenti in grado di registrare tutto quello che avviene durante un’operazione e che hanno il pregio di fare da deterrente ad azioni peggiori. Difatti, l’adozione di tali strumenti potrebbe portare ad una consistente riduzione dei possibili casi di aggressione e di oltraggio agli agenti". La polizia locale, d’altronde, è stata al centro di un recente – ed acceso – dibattito in consiglio, soprattutto per quanto riguarda l’inserimento del taser nella dotazione. Sulla questione, la maggioranza non sarebbe d’accordo – almeno non il Centro Civico Popolare e Umberto Pasquali – e neanche la minoranza di centrosinistra, che invece chiede più agenti al commissariato di polizia. I meloniani colgono la palla al balzo per mettere all’angolo l’amministrazione Spazzafumo. "Non può passare inascoltato – proseguono i consiglieri – il grido d’allarme emanato dalla nostra Polizia municipale che ha reso pubbliche le tante problematiche che l’attuale maggioranza, dopo due anni e mezzo di mandato, non ha inteso affrontare: ossia la mancanza di organico, la carenza di fondi per il vestiario, la formazione, i mezzi e le strumentazioni". Per la destra, la questione andrà discussa in emiciclo: "Come gruppo consiliare di Fratelli d’Italia chiediamo l’urgente convocazione di una commissione consiliare aperta sulla sicurezza nella quale vengano invitati tutti gli organi del settore come il prefetto, i sindacati e gli agenti affinché possano portare un proficuo contributo al dibattito. Vista l’importanza e la delicatezza dell’argomento è opportuno che la politica ascolti chi è sul campo per garantire la sicurezza urbana, intervenendo quotidianamente su incidenti stradali, risse, degrado, sgomberi, tso e molto altro". Entro poche settimane, la Polizia locale si trasferirà nella nuova sede della palazzina di piazza Kolbe, dicendo addio ai locali del vecchio municipio che danno su piazza Cesare Battisti.

Giuseppe Di Marco