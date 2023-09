Poesia e giovani a Montalto

Si svolgerà a Montalto delle Marche il primo Festival della poesia e dei giovani, unico nel suo genere. L’appuntamento ci sarà da oggi fino a domenica. L’intero centro storico di Montalto delle Marche sarà il palcoscenico a cielo aperto di un vero e proprio Festival dedicato alla Poesia, dal titolo ’La poesia è giovane (e tosta)’, con la direzione artistica affidata al poeta di fama nazionale, Davide Rondoni. Numerosi i poeti che arriveranno a Montalto da tutta Italia per due giorni di seminari, reading, concerti e teatro di poesia, e il gran finale con Cristiano Godano (frontman dei Marlene Kuntz) che si esibirà a conclusione delle tante iniziative in programma. Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti. Si inizia alle ore 12, quando i poeti arriveranno nel borgo e incontreranno i ragazzi dell’Istituto Comprensivo ’G. Sacconi’. Alle 16.30, nella Terrazza Belvedere di Palazzo Paradisi, si entrerà nel vivo del Festival con una conversazione tra poeti di diversa generazione con un evento dal titolo ’Mettere a fuoco la poesia’. Alle 19, al Teatro Comunale, ci sarà l’intitolazione del Teatro stesso come ’Teatro della fiaba e della poesia’ e alle 21 inizierà da Piazza Umberto I un suggestivo itinerario poetico all’aperto, tra versi e musica, animato dai poeti in residenza a Montalto e da docenti e allievi dell’Istituto musicale ’Gaspare Spontini’ di Ascoli. Domenica, dalle ore 18.30 nella Terrazza Belvedere di Palazzo Paradisi, performance di poesia e danza e, a seguire, dalle 20 il concerto di Cristiano Godano.