Poesie, arte e musica con Franco Arminio

Una giornata dedicata alla figura del poeta montegallese Francesco, per tutti Checco, Bonelli alla presenza dello scrittore e paesologo, come si definisce, Franco Arminio. Si chiude così, sabato a partire dalle 10 nella frazione di Corbara di Montegallo, la seconda edizione del concorso letterario ’In Poche Parole’ organizzato dall’associazione Giovani Mons Gallorum di Montegallo: una competizione di poesie e racconti brevi in dialetto e in versi che per rendere omaggio alla figura di Bonelli. La premiazione alle 16 sarà preceduta da un reading poetico con Arminio (che è anche presidente della giuria del concorso) lungo le stradine della frazione, dalle 10, con una visita nella casa natale di Bonelli e una passeggiata in musica a suon di versi e terzine. A fare da cornice alla giornata una estemporanea di pittura con artisti locali che si cimenteranno nella realizzazione di opere legate ai temi del paesaggio e delle radici da preservare. Alle 16 la premiazione del concorso letterario e a seguire la presentazione della ristampa de ’Le somiglianze’, opera cardine della produzione di Bonelli curata dall’associazione Giovani Mons Gallorum. Per info e prenotazione al reading poetico 3209451563 e 3289427764.