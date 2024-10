Poesie in dialetto, fotografie e immagini d’epoca: ecco ’Le somiglianze’ di Francesco Bonelli

E’ in programma oggi alle 17 presso la pinacoteca di Ascoli in piazza Arringo la presentazione della nuova ristampa del testo cardine della produzione di Francesco Bonelli, ’Le Somiglianze’, una raccolta corposa di poesie in dialetto ascolano e montegallese, pubblicata la prima volta nel 1967 che lo consacrò come grande poeta dialettale. Il Bonelli, per gli amici Checco, oriundo di Montegallo poi trasferitosi con la famiglia ad Ascoli è stato un grande appassionato del vernacolo perché convinto fosse l’espressione più autentica ed intensa dell’animo umano. L’associazione Giovani Mons Gallorum ha voluto fortemente la ristampa del testo, non più in circolazione, e lo ha arricchito di una biografia dell’autore, di immagini e fotografie ed anche illustrazioni tutti dettagli che hanno reso preziosa questa nuova edizione.