Poker del Matelica con Antonioni e Iori. Solo pari per l’Atletico

ATLETICO MARINER: Amato, Marucci, Bontempi (1’ st Verdesi), Sharif (1’ st Panza), Kiwobo, De Vito, Lorenzoni, Picciola (19’ st Raggio), Rodriguez, Napolano (28’ st Lalaj), Cialini (36’ st Bonifazi). All. Puddu

MATELICA: Ginestra, Rouiched, Giovannini, Lucarini, Siciliano (39’ st Zappasodi), Frulla, Mazzoni (20’ st Gabrielli), Aquila (36’ st Gomis), Iori, Antonioni (42’ st Mengani Nicola), Strupsceki (18’ st Bagnolo). All. Ionni

Arbitro: Spadoni di Pesaro

Reti: 30’ e 5’ st Antonioni, 9’ st e 31’ st Iori

Poker del Matelica in casa dell’Atletico Mariner. Ospiti subito vicini al gol con Iori, ma Bontempi riesce a respingere sulla linea. Al 15’ proteste dell’Atletico Mariner per un rigore apparso piuttosto netto: controllo e tiro di Rodriguez e pallone respinto di mano da Strupsceki, ma l’arbitro lascia correre. Al 21’ Strupsceki si presenta solo davanti ad Amato che fa un miracolo e manda in angolo. Immediata la replica dell’Atletico, colpo di testa di Cialini e stavolta è Ginestra a compiere una prodezza. Alla mezzora il vantaggio del Matelica, controllo sbagliato di Kiwobo, pallone intercettato da Antonini che fredda Amato.

La ripresa si apre con la rete del raddoppio del Matelica, grazie ad un gran sinistro dal limite di Antonini. Sulle ali dell’entusiasmo gli ospiti continuano ad aggredire e dopo un tiro di Mazzoni fuori di poco, al 9’ st è capitan Iori ad andare in rete, superando il portiere in uscita. L’Atletico ha un sussulto di orgoglio e al 11’ st Cialini si gira in area e calcia, il palo gli nega la gioia del gol. Al 12’ st ancora un legno per l’Atletico: cross di Marucci, colpo di testa di Lorenzoni e traversa piena. Alla mezzora il poker del Matelica con Iori lanciato a rete che firma la sua personale doppietta e fissa il risultato.